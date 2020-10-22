Общественники Салехарда проверили уровень снега на новых парковках

Фото: www.salekhard.org

Представители салехардского Общероссийского народного фронта осмотрели новые парковки по адресам Манчинского, 18 и Чубынина, 19, а также около школы искусств и на улице Республики вблизи детской поликлиники.

-Жители Салехарда не раз обращали внимание на необходимость автостоянок в этих местах. Мы рады, что городские власти решили этот вопрос. С наступлением зимы нужно следить за их состоянием в части уборки снега, - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Иван Новицкий.

Кстати, новые парковки находятся на обслуживании АО «Салехарддорстрой» и входят в план работ по уборке и вывозу снега в рамках муниципального контракта.

-При выполнении работ по уборке снега в первую очередь внимание уделяется проезжим частям, тротуарам, остановочным павильонам и подъездам к объектам социального значения. Данные парковки также будут чиститься согласно утвержденному графику. Мы будем оповещать жителей перед началом работ, чтобы они освободили парковки от автотранспорта, это необходимо для качественной уборки, - сообщил начальник отдела содержания и ремонта объектов УДС Максим Абдулин.

Также в ходе рейда было проверено состояние пешеходного перехода на улице Маяковского вблизи детского сада «Золотая рыбка».

В социальных сетях люди жалуются на затруднения при подходе к этому переходу. Мы видим, что здесь проводятся ремонтные работы и понимаем, что в настоящее время проблему решить не удастся, надеемся, городские власти сделают все необходимое для создания комфортных условий для проживающих здесь граждан и тех, кто ведет и забирает ребенка из садика», - говорит Иван Новицкий.