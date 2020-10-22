В Приуральском районе прошла патриотическая акция «Чистый памятник»

Фото: Волонтеры Победы, соцсеть "ВКонтакте"

На территории села Катравож прошла патриотическая акция «Чистый памятник». В ней приняли участие воспитанники детско-юношеского движения «Юнармия» совместно с Волонтерами Победы.

Добровольцы провели уборку территорий вокруг мемориала войнам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Тем самым ребята отдали дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью.

-Это забота о будущем нашего поселка, чтобы молодое поколение чтило память предков. Все дальше уходит война, и людей, которые помнят об этих событиях, почти не остается. А мемориалы - это память для подрастающего поколения. Мы помним их, чтим и гордимся! - сообщили активисты.

Напоминаем, что ямальские Волонтеры Победы продолжают творить добро. Десантировавшись в отдаленных поселках, они помогли местным жителям и привели в порядок могилы ветеранов.