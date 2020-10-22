Дмитрий Жаромских избран главой Надымского района

Фото: www.nadymregion.ru

В Надымском районе избрали нового главу. Им стал Дмитрий Жаромских, представивший наиболее выигрышную программу развития округа.

Он отметил, что для экономического развития необходимо продолжить сотрудничество с предприятиями ТЭК, а также поддерживать сельское хозяйство, малый и средний бизнес.

Также был затронут вопрос переселение из ветхого и аварийного жилья. В планах - переселение жителей Надыма из поселка Лесного и ПСО-35. Однако проблема сохраняется и в национальных селах. В связи с этим было предложено провести ревизию жилищного фонда в Ныде, Нори и Кутопьюгане, активировав работу по сносу аварийного жилья и строительству нового.

-Сегодня в районе остро стоит проблема нехватки центров и учреждений сферы молодежной политики. Важной частью своей программы считаю создание в Надыме молодежного центра. Кроме того, необходимо запустить новый сельский дом культуры в Ныде, усилить работу клубно-библиотечной системы в поселках района, расширить здание библиотеки в поселке Лонгъюган», - рассказал Дмитрий Жаромских.

Также в своем выступлении он затронул тему благоустройства и качества дорог.

-На сегодняшний день главным приоритетом является реконструкция 8-го и 1-ого проездов в Надыме. Сейчас они в плохом состоянии. Также в ремонте дорожной сети остро нуждается самый большой поселок района - Пангоды. Считаю необходимым начать работы на этих участках уже в следующем году, - сообщил кандидат.

На торжественной церемонии принятия присяги избранный глава поблагодарил всех за оказанное доверие.