Жители Ямала могут оценить уровень борьбы с коррупцией, проводимой в регионе

Фото: МЧС России по ЯНАО

На сайте главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу с 15 октября по 15 ноября в разделе «Противодействие коррупции» проводится онлайн-опрос. Каждый гражданин может оценить уровень работы, проводимой ведомством в этой сфере, отдав свой голос за один из предложенных вариантов ответа.

Мнение граждан имеет большое значение, ведь оно поможет создать эффективные меры по предупреждению и пресечению условий, способствующих возникновению коррупции со стороны сотрудников ведомства.

Также полученные сведения повысят открытость и прозрачность проводимой работы.

Итоговые результаты голосования будут опубликованы на портале 15 ноября.

Проголосовать можно, пройдя по ссылке.