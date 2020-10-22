С начала года мошенники украли у ямальцев более 115 миллионов рублей Фото: pixabay.com

На Ямале продолжает расти число преступлений в сфере IT-технологий. За прошедшие 9 месяцев на территории региона зарегистрировано 1 845 краж денег с банковских карт.

Больше всего мошенничеств совершено в отношении жителей Нового Уренгоя - 479, Ноябрьска - 396, Салехарда - 257 и Надыма - 206.

Общий ущерб, причиненный гражданам с начала текущего года, составил более 115 миллионов рублей.

Преступники звонят, представляются сотрудниками банковских учреждений и под различными предлогами пытаются завладеть деньгами.

Так, в полицию Пуровского района обратился житель поселка Сывдарма, который пострадал от мошеннических действий на сумму более 1 миллиона рублей. Житель Губкинского поверил лжесотрудникам банка и также перевел более 1 миллиона рублей на якобы созданный специально для него резервный счет, чтобы сохранить сбережения. Житель Салехарда отдал мошенникам более 900 тысяч рублей, желая предотвратить якобы несанкционированное списание.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Уважаемые граждане! Полиция призывает вас быть бдительными и внимательными, ни в коем случае не передавайте информацию о своих картах третьим лицам. В случае поступления звонков от якобы сотрудников банка необходимо прекратить разговор и перезвонить на телефон «горячей линии» по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты.