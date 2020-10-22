В Новом Уренгое ловили водителей, не уступающих дорогу пешеходам

Фото: УМВД Росси по ЯНАО

В Новом Уренгое завершилось профилактическое мероприятие «Водитель - пешеход». Во время рейда, 20 октября, сотрудники ДПС дежурили возле наиболее оживленных участков дорог и образовательных учреждений.

В поле зрения автоинспекторов попали не только водители, но и пешеходы, которые нарушали правила дорожного движения и пересекали дорогу в неположенном месте, либо на запрещающий сигнал светофора.

Так, за время проведения рейда было выявлено 7 граждан-нарушителей, а в отношении водителей, не уступивших дорогу пешеходам, составлено 4 административных материала.

Кроме того, инспекторы провели со всеми участниками дорожного движения разъяснительные беседы. Водителям напомнили о необходимости заранее снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и при въезде в жилую зону. Пешеходам объяснили, что они должны переходить проезжую часть только в установленных местах, при этом убедившись, что все транспортные средства их пропускают. Также гражданам напомнили о важности ношения световозвращающих элементов в темное время суток.