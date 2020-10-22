В Губкинском приюте для животных установили будки с подогревом

Фото: личная страница Андрея Гаранина в "Instagram"
В Губкинском продолжается строительство приюта для животных, которое началось прошлым летом.
-Как видите, вольеры почти готовы - будет 80 новых. Самой главной проблемой для работников приюта было уберечь собак в сильные морозы. Теперь наши любители животных могут быть спокойны: в будках полы с подогревом! - написал Андрей Гаранин на своей странице в «Instagram».
Здесь же, на территории приюта, построена площадка для выгула собак. Кстати, местные жители тоже смогут приводить сюда своих питомцев.
Готовы и коробки двух новых зданий: ветеринарной клиники, куда переедет государственное медучреждение из «Современника», а также корпус для содержания кошек, здесь же будут кабинеты для работников и бытовые помещения.
Параллельно идет закупка необходимого ветеринарного и хозяйственного оборудования.
Напомним, что сейчас в Губкинском насчитывается более 140 животных, не имеющих хозяев: в службе отлове содержатся 32 собаки, а в существующем приюте - 50 собак и 60 кошек. В ближайшее время всех их ждет переезд.
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