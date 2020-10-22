Погода на Ямале на 22 октября: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 22 октября Фото: pixabay.com

В четверг, 22 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -6, ночью -9. Ветер 4-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, до обеда выпадет снег. Днем -2, ночью -7. Ветер 3-6 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -8. Ветер 3-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -10. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: пасмурно, после обеда пойдет снег. Днем -4, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -8. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером пройдет снег. Днем -2, ночью -8. Ветер 4-7 м/с.