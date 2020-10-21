В Салехарде завершился ремонт стелы, посвященной 80-летию региона

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде завершился ремонт стелы, посвященной 80-летию со дня образования автономного округа. Реставрация монумента, который находится по улице Арктическая, проходила в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В тоге рабочие отремонтировали гранитное основание стелы, демонтировали забор и благоустроили прилегающую территорию, установив урны и лавочки.

-Все работы выполнены. Сейчас идет приемка документов по выполненным работам, - сообщил руководитель «Салехардской дирекции единого заказчика» Степан Федченко.

Напомним, что в этом году в рамках «Комфортной городской среды» были благоустроены 21 двор и 7 общественных территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Более 6 километров дорог»: глава Салехарда подвел итоги прошедшего года. Также он рассказал о планах на следующий (подробнее)