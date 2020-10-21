В Новом Уренгое подвели итоги по благоустройству детских площадок и общественных территорий Фото: pixabay.com

Первый заместитель главы Нового Уренгоя Виктор Пузанов рассказал представителям СМИ об итогах работы по благоустройству детских площадок и общественных территорий в 2020 году.

На большинстве городских объектов работы завершены в полном объеме и приняты комиссией: это детская и спортивная площадки в микрорайоне Восточный (во дворах жилых домов 6/4а, 6/4б); детская площадка на улице Железнодорожная (в районе домов 48 и 50); детская площадка на проспекте Ленинградский (в районе домов 6 и 8); «Аллея мужества» в микрорайоне Оптимистов; площадь на проспекте Мира в Коротчаево и площадь в микрорайоне Приозерный в Лимбяяхе.

К сожалению, некоторые подрядчики не уложились в установленные контрактом сроки, поэтому завершение работ на ряде объектов перенесено на следующий год: это детская и спортивная площадки в микрорайоне Восточный ( дом 1/2); детская площадка в микрорайоне Юбилейный (дома 1/1); детская и спортивная площадки в микрорайоне Дружба (во дворах жилых домов 2/9 и 2/3).

Также Виктор Пузанов проккоментировал видео, появившееся в соцсетях. На нем строители продолжают трудиться даже в снегопад.

По его словам, это недопустимо и бесполезно - такая работа приниматься не будет, а к подрядчикам применят штрафные санкции.