«Северные узоры»: в селе Мужи прошли дни культуры различных национальностей

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В селе Мужи работники Центра досуга и народного творчества организовали для жителей и гостей райцентра дни культуры #СеверныеУзоры. В течение пяти дней все желающие могли познакомиться с традициями и культурой народов, проживающих на территории муниципального образования.

Русские, коми, ханты, татары и калмыки рассказывали о себе, национальных блюдах, народных танцах, устном народном творчестве и декоративно-прикладном искусстве, а также знаменитостях, флоре и фауне родного края. Каждый день жители райцентра представляли обширную программу для своих соседей.

Больше всего шурышкарцам запомнились танцевальный мастер-класс народа ханты, экзотические блюда калмыцкой кухни, мелодичные татарские песни, веселые русские игры и яркие сарафаны коми. Праздник завершили хороводом дружбы.

Стоит отметить, что данное мероприятие получило много положительных отзывов от участников и зрителей. В прежние годы, до введения ограничений, с традициями других народов жители райцентра знакомились на протяжении месяца.