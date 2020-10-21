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На Ямале подвели итоги окружного читательского турнира «Голос Победы». В мероприятии участвовали 25 финалистов из 13 муниципалитетов. Они состязались в выразительном чтении наизусть отрывков прозаических произведений российских авторов, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

Турнир проходил на интернет-ресурсах Национальной библиотеки Ямала в режиме онлайн. Также на протяжении всего финального этапа действовала масштабная промоакция. Зрители могли не только поддержать понравившихся чтецов, но и самостоятельно поучаствовать в онлайн-викторинах, марафонах и розыгрышах, а также получить ценные призы от Национальной библиотеки Ямала.

В возрастной группе от 12 до 15 лет первое место заняла Регина Баглай из Тазовского, второе место у Златы Евдокимовой из Салехарда, а третье - у Варвары Филимоновой из Ноябрьска.

В возрастной группе от 16 до 20 лет первое место заняла Дарья Стрижкова из Муравленко, второе место у Марии Говоровой, проживающей в Надыме, третье - у Виталины Ячневой из Ноябрьска.

Также с 12 по 16 октября проходило голосование за определение фаворитов по версии зрителей. Победителями были избраны: Варвара Филимонова и Екатерина Котлярова.

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