Пуровские спортсмены завоевали более 50 медалей на соревнованиях по дзюдо и киокусинкай

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Пуровские дзюдоисты и каратисты собрали целый урожай наград на окружном первенстве по дзюдо среди юниоров и юниорок, а также региональном турнире по киокусинкай памяти Владимира Мамонтова. Соревнования проходили в районной спортшколе олимпийского резерва «Авангард».

За победу в первенстве по дзюдо наряду с пуровчанами сражались лучшие спортсмены Надыма, Нового Уренгоя, Лабытнанги, а также Приуральского и Красноселькупского районов. В результате упорной борьбы пуровские дзюдоисты завоевали 12 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.

На татами турнира по киокусинкай вышли 105 спортсменов из Нового Уренгоя, Приуральского, Тазовского и Пуровского районов. По итогам соревнований в копилке пуровских каратистов - 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград.

Стоит добавить, что соревнования прошли с соблюдением всех необходимых требований по профилактике коронавируса и без участия болельщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пуровском районе завершилось открытое первенство по киокусинкай. За победу боролся 131 спортсмен (подробнее)