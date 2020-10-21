В Салехарде тестируют дробильную установку для переработки отходов

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде состоялся запуск двухвальной дробильной установки, которая позволит существенно снизить объем отходов и древесины, подлежащих захоронению на действующем полигоне, а также минимизировать их негативное воздействие на окружающую среду.

Шредер способен перерабатывать 60 тонн отходов в час (3 куб. метра в минуту), среди которых: крупногабаритный мусор, картон, бумага, старая и корневая древесина, шпалы, пленка, алюминий, жестяные банки, ковры, матрасы, текстиль и строительные отходы.

-Мы меняем схему, как можно работать с отходами. Этот агрегат - первый шаг к тому, чтобы значительно сократить их объемы. В будущем ликвидация хлама возможна будет без привлечения сторонних подрядчиков, что существенно упростит процедуру избавления от мусора. В Салехарде это пилотный проект, который при успешной реализации мы будем тиражировать на другие муниципальные образования округа, - рассказал первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.

Стоит добавить, что оборудование приобретено в рамках региональной государственной программы «Охрана окружающей среды на 2014-2024 годы» посредством оказания финансовой помощи от округа.