На Ямале приступили к подсчету северных оленей

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На Ямале начался учет численности дикого северного оленя. Мониторинг пройдет на территории Красноселькупского района с применением легкомоторной авиации.

Наблюдение проводится с целью получения актуальных данных о численности, распределении и путях миграций дикого животного. Полученные результаты позволят оценить последствия негативных процессов и явлений для сохранения большого числа оленей на территории округа.

-Ученые «Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии» имеют многолетний опыт авиаучета животных и птиц, как на территории автономного округа, так и за его пределами. Запланировано исследовать шесть учетных маршрутов, общая протяженность которых составляет более 2 800 километров. Также предусмотрено произвести мечение нескольких особей спутниковыми передатчиками для установления миграционных путей оленей, - рассказал начальник управления департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Олег Истрати.

Дополнительно с мониторингом северных оленей будут фиксироваться и изучаться встречи лося, бурого медведя и волка. Полученные результаты позволят оценить текущее состояние лесотундровых и таежных популяций животных.