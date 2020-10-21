На Ямале приступили ко второму этапу исследования моржей

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Ученые Научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» и Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН приступили к следующему этапу исследований ямальских моржей.

Крупное лежбище, обнаруженное в 2019 году на северо-западном берегу Ямала, оказалось самым многочисленным в Карском море за всю историю изучения этого вида.

Название мыса Тиутей-сале (ненецкое «Моржовый мыс»), а также млекопитающие, уверенно занявшие берег, подсказали исследователям обратиться к историческому прошлому этого места.

По словам ученых, на Моржовом мысу в древности находилось поселение. Раскопки, которые проводились на этой территории с начала прошлого столетия, показали, что здесь была стоянка людей уже в VI–VIII веках нашей эры. По мнению археологов, моржей добывали прямо на берегу, что подтверждает факт наличия лежбища полтора тысячелетия назад.

Также ученые считают, что лежбище с таким большим скоплением морских животных может стать уникальной лабораторией под открытым небом.

В рамках экспедиции планируется установить динамику роста колоний моржей. А в перспективе ученые будут изучать степень генетической изолированности млекопитающих.

Стоит добавить, что исследования реализуются в рамках специальной программы, целью которой является разработка и внедрение мер, направленных на сохранение уникального лежбища и животных, занесенных в Красную книгу России.

Сама научно-исследовательская экспедиция организована НП «Российский центр освоения Арктики» при поддержке Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в лице департамента внешних связей.