Фото: www.salekhard.org

В Салехарде завершился ремонт дорог на улицах Богдана Кнунянца и Чапаева, общей протяженностью 2,877 километра. Все работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За это время рабочие заменили покрытие проезжей части, привели в порядок бордюры и тротуары, а также восстановили размытый участок водопропускного сооружения на улице Чапаева в районе домов №24 и 26. Сейчас завершается установка барьерных и пешеходных ограждений.

Кроме того, привели в соответствие требованиям ГОСТ полосы разгона и торможения в районе перекрестка улиц Маяковского - Б. Кнунянца, не забыли и остановочный карман в районе дома №10 по улице Чапаева.

-Улица Богдана Кнунянца - транспортная артерия нашего города и долгое время, ввиду работ по прокладке коммуникаций, была в плохом состоянии. Но благодаря поддержке и решению губернатора Дмитрия Артюхова удалось включить улицу в график ремонта, - рассказал глава Салехарда Алексей Титовский.

Стоит добавить, что весь процесс ремонта контролировали общественники.

-Одна из самых проблемных улиц, на которую жители жаловались во все инстанции. Очень рад, что работы удалось завершить в текущем году. Будем следить за состоянием дороги после завершения зимнего периода, - сообщил глава регионального исполкома ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий.