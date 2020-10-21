Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Росреестр Ямала зарегистрировал правообладателя Пуровского моста. Согласно документам им стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как отметили в региональном управлении Росреестра, Пуровский мост внесен в ЕГРН, как единый недвижимый комплекс, состоящий из свыше 20 объектов недвижимости, включая непосредственно само строение.

Напоминаем, что мост был построен за рекордно короткий срок - менее двух лет, а также без единого бюджетного рубля. Он обеспечит круглогодичное сообщение с большой землей для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов.

Кроме того, мост открывает непрерывный доступ к 50 месторождениям для нефтегазовых компаний, что имеет важное значение для освоения восточной части округа и побережья Тазовской губы.

Приятным бонусом стало и то, что проезд по мосту для всех легковых автомобилей, общественного транспорта и спецтранспорта будет абсолютно бесплатным, чего нельзя сказать о грузовых машинах.