Ямальская прокуратура опровергла очередной разлив нефтепродуктов в реку Нумги

Ямальская природоохранная прокуратура опровергла очередной разлив нефтепродуктов в реку Нумги Фото: pixabay.com

Ямальская природоохранная прокуратура организовала проверку по одной из публикаций в средствах массовой информации о загрязнении нефтепродуктами реки Нумги от 28 сентября.

Было установлено, что в сентябре текущего года ООО «РИТЭК» осуществляло погрузку нефти с нефтеналивного причала поселка Нумги на танкер ТН-739.

В связи с этим 29 сентября сотрудники природоохранной прокуратуры с участием руководителя ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» вылетели в район нефтеналивного причала.

В ходе обследования прибрежной полосы вдоль реки никакого загрязнения обнаружить не удалось.

Чтобы еще раз удостовериться в отсутствии разлива, приглашенный специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» взял пробы воды из реки. Проведенные исследования также не выявили загрязнение.

Напомним, что ранее по аналогичной публикации от 3 августа в этой же местности подтвердился разлив нефтепродуктов в реку. Под контролем прокуратуры сотрудники ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» полностью ликвидировали все последствия.