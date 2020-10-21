В Салехарде установили камеры видеонаблюдения, чтобы следить за хулиганами

Чтобы следить за хулиганами, в Салехарде установили камеры видеонаблюдения Фото: pixabay.com

В Салехарде завершилось благоустройство общественных территорий, запланированное в этом году. Остались лишь завершить последние штрихи на набережной озера Лебяжье.

-Контроль за предупреждением и выявлением случаев вандализма на объектах будет вести система видеонаблюдения. Так, на набережной установлены 14 камер, которые передают изображение на пульт Единой диспетчерской службы, - сообщил Алексей Титовский на своей странице в «Instagram».

Также системой видеонаблюдения оснащены детские игровые площадки на улице Ямальская и в микрорайоне Брусничный. Кроме того, наблюдение ведется и в месте установки мемориала ветеранам боевых действий, а также в сквере на улице Чубынина.

-Уважаемые салехардцы, прежде всего от нашего отношения зависит сохранность новых объектов - давайте беречь наш город, - призвал жителей градоначальник.