В детскую поликлинику Губкинского поступило новое оборудование

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

В детскую поликлинику Губкинской городской больницы закуплено новое диагностическое и профилактическое оборудование: автоматический анализатор клеток крови, 12-канальный электрокардиограф, фиброскоп и дефибриллятор.

Автоматический анализатор клеток крови позволяет проводить полный клинический анализ с расчетом лейкоцитарной формулы, что значительно повышает точность проводимых исследований.

Двенадцатиканальный электрокардиограф даст специалистам больше информации о сердечной деятельности, в том числе гипертрофии отделов миокарда и очаговых изменениях в труднодоступных для исследования отделах.

С помощью фиброскопа специалист может проводить максимально точное и полное обследование кишечника юного пациента, обнаруживать признаки заболеваний и вероятные причины их возникновения.

Наряду с диагностическим оборудованием, в детскую поликлинику поступил дефибриллятор. Он применяется в экстренных ситуациях, когда у пациента грубо нарушен сердечный ритм.

Также маленькие пациенты смогут укрепить свое здоровье и реабилитироваться после травм с помощью новых велотренажеров для физиотерапевтических процедур.

-В приоритете - совершенствование профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических технологий, улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Губкинской городской больнице проведен капитальный ремонт детской поликлиники.