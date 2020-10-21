За один день мошенники украли у таркосалинцев более 260 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В Полицию Пуровского района обратились двое жителей Тарко-Сале, которые стали жертвами мошенников.

Так, 45-летний мужчина нашел в интернете объявлению о продаже лодочного мотора стоимостью 65 тысяч рублей. В ходе телефонного разговора таркосалинец договорился с продавцом о том, что товар ему привезет транспортная компания.

После того, как мужчине предоставили видеозапись работающего мотора, он перевел полную его стоимость на счет, указанный незнакомцем, после чего лжепродавец перестал выходить на связь.

В транспортной компании заявителю сообщили, что данный груз к ним не поступал.

Вечером того же дня в полицию обратилась 65-летняя горожанка. Женщина поверила аферисту, который представился сотрудником банка. Сняв со счетов все свои сбережения, она перевела их на телефонные номера, указанные незнакомцем. Таким образом, северянка потеряла 200 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Губкинского набрал кредитов почти на два миллиона, а затем перевел деньги мошенникам. Возбуждено уголовное дело (подробнее)