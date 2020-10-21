В Салехарде установят еще шесть теплых остановок

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде ожидается поставка еще шести теплых остановок, которые так полюбились горожанам.

-В этом году к имеющимся четырем остановочным павильонам мы приобрели еще шесть. В настоящее время они в пути. В течение месяца они будут установлены вблизи образовательных учреждений и в местах высокого пассажиропотока, - рассказал директор «Салехардской дирекции единого заказчика» Степан Федченко.

Предстоящей зимой ожидать автобус станет комфортнее около магазина «Евросмак», у Храма святых Апостолов Петра и Павла, Обдорской гимназии на улице Республики, школы №4 на улице Мира, около магазина «Авангард» на улице Чубынина и на конечной третьего и четвертого маршрутов в микрорайоне Ямальский.

Напомним, что теплые остановки отвечают всем требованиям пожарной безопасности и иным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Они имеют обзорное окно, лавочки, конвекторы, светильники и уличные камерамы видеонаблюдения.

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