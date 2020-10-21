В Губкинском на детских площадках появились уличные кинотеатры

Фото: Законодательное собрание ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

В Губкинском на восьми детских площадках появились уличные кинотеатры. Вместо билетной кассы установлено интерактивное меню: одно касание - и на экране любимый мультик.

Всего за лето в городе появилось 14 новых детских площадок.

-Губкинский - город счастливого детства! Именно под таким лозунгом обновляют и строят новые объекты. На открытии площадок присутствуют десятки ребятишек. Они вспоминают, что раньше идти сюда не хотелось. Сейчас детские площадки образцово-показательные, все сделано гармонично и безопасно, - рассказал зампред окружного парламента Виктор Казарин.

Также в Губкинском появилась «Тропа здоровья». Это новый комплекс для спорта и отдыха общей протяженностью 1 700 метров. Здесь планируется установить воркаут с тренажерами и пункт проката.

Кроме того, Виктор Казарин оценил качество проведенной реконструкции проезда до дачного кооператива. По просьбам жителей к поселку запустят автобус.

-Через проект «Уютный Ямал» идею удалось реализовать. Сейчас на портале «Живем на Севере» идет голосование за название этого проезда. Каждый житель города может принять участие и предложить свой вариант», - сообщил депутат.