Ямальские следователи выясняют причину гибели двух мужчин, найденных в лодке

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ямальском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лодке тел двоих мужчин.

Напомним, что пропавшие северяне были найдены сотрудниками ГКУ «Ямалспас» 20 октября в протоке Малая Юмба, в северном направлении от села Яр-Сале.

По предварительным данным, двое жителей Сюнай-Сале выехали 17 октября на лодке с озера Андроповский сор в Яр-Сале, но в пункт назначения они так и не прибыли. На данный момент личности погибших установлены.

В настоящее время следствием назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз с целью установления обстоятельств и причин их гибели.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По словам руководителя отдела по делам ГО и ЧС Павла Фатеева, с начала 2020 года на территории Ямальского района утонули 10 человек. За аналогичный период прошлого года - 6 человек.

-Рост несчастных случаев на воде составил 40%. К сожалению, ямальцы продолжают рисковать своими жизнями и выходят на моторных лодках при неблагоприятных погодных условиях. Нередки несчастные случаи при алкогольном опьянении, игнорировании необходимости использования спасательных жилетов. Берегите свои жизни, не рискуйте, - обратился он к местным жителям.