Ноябрьский школьник-предприниматель выпустил значки с изображением Пуровского моста

Юный бизнесмен Александр Матчин выпустил значки, на которых изображен теперь уже знаменитый Пуровский мост. Так, событие исторического для округа масштаба нашло отражение в сувенирной линейеке.

- Вот и произошло важное событие для всего Ямала! 16 октября состоялось долгожданное открытие Пуровского моста… У нас появилось желание стать частичкой исторического события. Поэтому наша коллекция «Ямал навсегда» пополнилась еще одним значком – «Пуровский мост. ЯНАО 2020!», – рассказал Александр Матчин.

В первой партии – 150 экземпляров. Сделаны они в Ноябрьске, где уже поступили в продажу, в том числе на странице магазина в Инстаграме. Кстати, сам Александр в честь праздника решил бесплатно доставлять значки всем жителям России.

Сейчас начинающему предпринимателю 17 лет, многие горожане знают его благодаря созданию знаков, чем он занимается с 14-ти лет. Тогда в его распоряжении было всего 5 тысяч рублей. Через год он уже заработал свой первый миллион.

Значки – не первая идея с упоминанием события в творчестве. До этого популярный ноябрьский бренд выпустил капсульную коллекцию одежды с логотипом моста через Пур.

Напомним, движение по мосту, строительство которого длилось два года, торжественно отрыли 16 октября. Объект возведен за счет средств частных инвесторов. Он соединил восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и обеспечил круглогодичный проезд через реку.