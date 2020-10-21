Первый ханымейский грантополучатель открыл кафе и оборудовал теплую остановку

Молодой предприниматель, житель поселка Ханымей Пуровского района Темур Мелибоев стал победителем конкурса, впервые учрежденным администрацией специально для предпринимателей. Он получил грантовую поддержку (до 100 тысяч рублей), которую, согласно условиям состязания, вручают исключительно рентабельным, перспективным и экономически эффективным проектам с возможностью создания рабочих мест. Всем этим критериям соответствовала идея Темура.

На полученные средства победитель открыл в центре Ханымея кафе, закупил необходимое оборудование и сделал отапливаемую остановку для пассажиров. Общепит принял первых посетителей уже в минувшие выходные.

- Идею создания кафе удалось реализовать буквально за 3 месяца. Грант стал для меня не только хорошей поддержкой, но и гарантией того, что не нужно уходить с намеченного пути, - рассказал Темур Мелибоев.

Молодой человек уже знаком с производством хлебобулочных изделий. Так, в его пекарне, открывшейся в поселке меньше года назад, в сутки выпекают до 500 буханок хлеба. Кстати, Темур в период карантина раздавал свежий хлеб многодетным, малоимущим семьям, а также пожилым людям совершенно бесплатно. Жители до сих пор благодарят парня за это, а теперь они рады и новому заведению с северным названием – кафе «Морошка». Здесь гостям предлагают ароматный кофе, чай, выпечку, шашлык и строго соблюдают противоэпидемические правила.

Первый ханымейский грантополучатель открыл кафе и оборудовал теплую остановку

Ну а теплая остановка с телевизором стала настоящим подарком для тех, кто трудится на нефтегазовых предприятиях: теперь работники, а их около 60% от всего населения, ожидают свой автобус в комфорте.

- Мы намерены и дальше развивать предпринимательский сегмент экономики нашего поселка, необходимо отвечать на запросы потребителей. Грантовый конкурс – это дополнительная возможность для развития своего дела, а свободных ниш для бизнеса в Ханымее достаточно. Конечно, важно ориентироваться на спрос жителей, но при качественной организации можно развивать и совершенно новое направление для поселка, – отметил глава Ханымея Азат Мектепкалиев.

Грантовый конкурс в Ханымее анонсировали в июне 2020-го. Приз – средства на развитие бизнеса – победителю были выделены из бюджета поселка. В планах на будущее – сделать конкурс традиционным.