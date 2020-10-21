Салехардские спасатели провели урок безопасности для школьников

Фото: МЧС России по ЯНАО

Несколько раз в год можно увидеть сотрудников МЧС России, спешащих на службу с большой синей сумкой. И лишь немногие знают, что это - тревожный чемодан. Он состоит из необходимых вещей, сформированных заблаговременно и используемых по назначению в случае непредвиденной экстренной ситуации, стихийного бедствия или введении военного положения.

Накануне в Центральной библиотеке Салехарда для учеников 3-го класса школы №2 прошел урок безопасности. Ребятам рассказали об истории гражданской обороны России и Ямала, о действиях по сигналу «Внимание всем» и о том, для чего нужны средства индивидуальной защиты.

Но все внимание детворы было приковано к таинственной синей сумке. Больше всего учеников удивило наличие в ней фломастеров и карандашей, но когда инспектор достала карту, ребята поняли их назначение. Поразил школьников и Л1-Костюм. В примерке не было отказано никому.

Фото: МЧС России по ЯНАО

-С виду такая небольшая сумка, но в ней все так компактно сложено и много всего. Особенно костюм понравился защитный, красивый, но только жарко в нем. А вот еды мне кажется в тревожном чемодане мало, не хватит на сутки взрослому, даже я больше ем, наверное, - отметил ученик 3-го класса Андрей.

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