Житель Губкинского набрал кредитов почти на два миллиона, а затем перевел деньги мошенникам Фото: pixabay.com

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 12 по 18 октября, зарегистрировано 30 подобных преступлений, ущерб от которых превысил 8,5 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой преступников стал житель Губкинского, которому позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. В ходе разговора мошенник убедил северянина получить займы в различных кредитных учреждениях на общую сумму 1,9 миллиона рублей. После этого, под предлогом сбережения денег от несанкционированного списания, убедил потерпевшего перевести ему всю сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полиция призывает граждан быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт посторонним лицам.