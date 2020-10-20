Молодежь Тарко-Сале приняла участие в разработке интерьера будущей «Коворгинг зоны»

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Активная таркосалинская молодежь поучаствовала в мозговом штурме «Арт преображение», которое прошло в районном центре «Апельсин». Задача организаторов - выяснить пожелания и предпочтения горожан при создании «Коворкинг зоны» на месте бывшего кафе «Классика».

Участникам встречи помогал тюменский интерьер-дизайнер. Весь день ребята предлагали, разрабатывали и даже рисовали новое пространство. Специалист учла все пожелания пуровских ребят и провела технические замеры помещения.

В скором времени старания активистов выльются в дизайн-проект с зонированием пространства, мобильной мебелью, хорошим освещением, высокими потолками, современным техническим оснащением и природными участками с настоящими растениями.

Напомним, что проект по организации коворкинг-площадки на базе молодежного центра стал одним из 19 проектов, набравших максимальную поддержку земляков в рамках конкурса бюджетных инициатив «Уютный Ямал».

Как и другие проекты-победители, он будет реализован в следующем году.

Всего с начала запуска проекта «Уютный Ямал» были отобраны 60 инициатив пуровчан, 13 из которых реализованы в прошлом году, а еще 28 проектов должны воплотиться в жизнь до конца 2020 года.