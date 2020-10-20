Житель Нового Уренгоя предстанет перед судом за угон машины Фото: pixabay.com

Следственный отдел Нового Уренгоя завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц, по предварительному сговору) и ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Было установлено, что марте текущего года 20-летний парень предложил своему 17-летнему приятелю угнать автомобиль. Далее, действуя сообща, они залезли в чужую машину и поехали кататься. Устав от развлечения, молодые люди оставили автомобиль на обочине дороги.

В ходе предварительного следствия уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство. Сейчас оно направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.