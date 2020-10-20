«Трагедия на реке»: в Ямальском районе обнаружили тела пропавших мужчин

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Ямальские спасатели нашли тела двух жителей села Сюнай-Сале, которые пропали 17 октября, выехав на моторной лодке в Яр-Сале.

На их поиски сразу же была направлена группа ямалспасовцев, но первый выезд результатов не дал. Сегодня утром, 20 ноября, недалеко от районного центра они обнаружили подтопленную лодку, а в ней тела двух мужчин. Сейчас выясняются обстоятельства этого трагического случая.

Также спасатели напоминают: навигационный период уже завершился, в регионе установилась отрицательная температура, и водоемы начинают покрываться льдом.

Убедительная просьба ко всем жителям района - не выходить и не выезжать на тонкий лед, беречь себя и своих близких. Уделите особое внимание детям, напомните им об опасности нахождения на тонком льду.

Если вы стали свидетелями того, что кому-либо нужна помощь, или несчастный случай уже произошел - немедленно звоните по номеру телефона 112 ЕДДС.

Руководитель отдела по делам ГО и ЧС Павел Фатеев отметил, что с начала 2020 года на территории Ямальского района утонули 10 человек. За аналогичный период прошлого года - 6 человек.

-Рост несчастных случаев на воде составил 40%. К сожалению, ямальцы продолжают рисковать своими жизнями и выходят на моторных лодках при неблагоприятных погодных условиях. Нередки несчастные случаи при алкогольном опьянении, игнорировании необходимости использования спасательных жилетов. Берегите свои жизни, не рискуйте, - обратился он к местным жителям.