На Ямале лучшие ученики и преподаватели детских школ искусств получат гранты от губернатора

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присуждении премий за высокие творческие достижения молодым дарованиям и за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам школ искусств. Размер гранта юным талантам составляет 100 тысяч рублей, а преподавателям - 40 тысяч рублей.

Все лауреаты из числа молодых дарований являются победителями и призерами международных, всероссийских и окружных конкурсов, а также фестивалей в сфере культуры. Педагогические работники, удостоенные премии, добились высоких профессиональных и творческих результатов, внесли значительный вклад в развитие системы образования в сфере культуры и искусства региона.

Так, в 2020 году лауреатами премии стали Ярослав Уваров из Нового Уренгоя, Дарья Герчогло и Устим Кривулько из Ноябрьска, Софья Воловиченко из поселка Пурпе и Мария Жоган из поселка Уренгой Пуровского района.

Лауреатами премии за высокие профессиональные достижения стали Татьяна Кобзаренко, преподаватель ДШИ им. П.И. Чайковского; Ирина Самарина, преподаватель ДМШ № 2 им. В.А. Коха из Ноябрьска; Светлана Свириденко, преподаватель Губкинской детской школы искусств имени Г.В. Свиридова; Евгения Кутина, преподаватель ДШИ им. И.О. Дунаевского из Тарко-Сале; Александр Мамчур, преподаватель Детской музыкальной школы из Муравленко; Гузель Сибагатуллина, преподаватель ДШИ № 2 и Алина Изергина, заместитель директора ДШИ им. С.В. Рахманинова из Нового Уренгоя.

В номинации «За выдающийся вклад в сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства» была отмечена Татьяна Янушевичене, преподаватель ДШИ поселка Харп из Приуральского района.

Напомним, что обе премии вручаются на Ямале с 2012 года и являются частью региональной системы выявления и поддержки талантов у детей и молодежи.