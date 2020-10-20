Жители Надыма могут узнать результат анализа на COVID-19 через Госуслуги

Фото: Надымская районная больница, соцсеть "ВКонтакте"
Пациенты Надымской центральной районной больницы могут получить результаты лабораторных исследований на коронавирус через сервис Госуслуг и единую электронную регистратуру ЯНАО.
Вся информация будет находиться в личных кабинетах, которые есть почти у каждого северянина.
Чтобы посмотреть результат исследований в единой электронной регистратуре надо зайти в раздел «Медицинская карта», затем выбрать «Разовые посещения» и «Протокол лабораторных исследований».
Однако данный сервис пока недоступен надымчанам, чьи исследования на COVID-19 методом ПЦР проводятся на базе лаборатории Надымской ЦРБ.
Также не смогут воспользоваться услугой: контактные пациенты, так как их исследования проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе» и частные лица, оплатившие услугу в кассе.
Эти категории граждан смогут, как и прежде, узнать свой результат, позвонив на Горячую линию по коронавирусу.
Кроме этого, с помощью единой электронной регистратуры можно заказать справку об отсутствии контактов с больными коронавирусом.