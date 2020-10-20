Решив оформить кредит, тазовчанин отдал мошенникам более 30 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Тазовского района обратился местный житель 1973 года рождения. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, отдав им 34 тысячи рублей.

Было установлено, что 14 октября мужчина подал заявку на получение кредита через интернет-сайт, введя свои персональные данные. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка кредитного отдела. Предложив выгодные условия кредитования и обговорив все условия он сообщил, что на имя потерпевшего будет открыт транзитный счет в банке, но для его активации необходимо перевести 24 тысячи рублей на другой реквизитный счет. Выслушав данное предложение, мужчина согласился.

Через некоторое тазовчанину позвонил еще один неизвестный, представившийся сотрудником безопасности банка. Далее он сообщив, что у мужчины имеется плохая кредитная история и предложил оформить страховку, которая стоит 33 тысячи рублей. Тогда потерпевший ответил, что желает отказаться от получения кредита, однако у злоумышленника уже был подготовлен ответ. Он пояснил, что для закрытия счета и возвращения денег необходимо иметь на карте сумму в 10 тысяч рублей.

Во время разговора на телефон заявителя поступило смс-сообщение о том, что с его счета списано 10 тысяч рублей. После чего аферист положил трубку и перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».