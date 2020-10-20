Ямальцам рассказали, когда следует мыть руки

Фото: ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", соцсеть "ВКонтакте"
Мытье рук - одна из самых эффективных гигиенических процедур, которая доступна любому человеку. Она препятствует массовому распространению микробов, а также значительно снижает риск кишечных и вирусных инфекций.
В связи с этим врачи ЦГБ Ноябрьска решили напомнить ямальцам, после чего следует выполнять эту процедуру:
-После возвращения домой с любой прогулки, даже если вы не посещали общественные места, поскольку прикосновение к кнопке лифта, перилам или ручке входной двери - неизбежно.
-После контакта с больными или если вы сами чихаете или кашляете, прикрывая рот рукой. Бактерии, которые осядут на ладони, нужно обязательно смыть, чтобы не заражать других людей.
-Перед работой с продуктами питания, особенно это касается сырого мяса, а также перед принятием еды;
-После посещения любых общественных мест: магазинов, детской площадки, автобусов и другого транспорта;
-После прикосновения к деньгам - на них скапливается максимальное количество бактерий;
-После физического контакта с животными или их отходами;
-После того, как убрали квартиру;
-До и после любой медицинской процедуры: обработки ран, перевязке, массажа;
Эти правила очень важны, поскольку они помогут не допустить распространения инфекции на окружающих людей.