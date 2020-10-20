В Губкинском восемь классов закрыты на карантин из-за COVID-19 Фото: pixabay.com

Власти Губкинского продолжают активно бороться с коронавирусом. С начала пандемии в городе работает штаб по противодействию COVID-19. Вместе с больницей, Роспотребнадзором, полицией, образованием и службами администрации принимаются оперативные решения для усиления безопасности жителей.

За предыдущую неделю в Губкинском выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом, а 4 группы детских садов и 8 школьных классов находятся на карантине.

-Подчеркну: мы своевременно выявляем заболевших, изолируем их и всех, кто с ними контактировал. Но впереди каникулы, дети начнут гулять, ходить по гостям и кафе, собираться на площадках, и ситуация может ухудшиться. Конечно, мы усиленно проводим рейды по магазинам и кафе, чтобы там строго соблюдались санитарные требования, но опасность не исключена, - сообщил глава города Андрей Гаранин на своей странице в «Instagram».

Кроме того, он напомнил родителям, что каникулы продлили до двух недель, а также попросил их донести до детей, что в это время надо оставаться дома, поберечь себя и своих близких.