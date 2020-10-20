Жители Нового Уренгоя остались без чистой воды из-за незаконной врезки в водопровод

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

Жители Нового Уренгоя обратились за помощью к главе города Андрею Воронову. Причиной жалобы стало качество воды в домах № 5/5 и 5/6 микрорайона Строителей.

-В выходные специалисты занимались промывкой труб, ситуация стала лучше, но ненадолго. Причину аварийной ситуации установили: в магазине «Медведь» произведена незаконная врезка в сети. Из-за этого вода из отопления шла в систему холодного водоснабжения, - рассказал Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

Сразу же после этого власти выехали по адресу, чтобы разобраться в ситуации и встретиться с жильцами. Всем пострадавшим из-за аварийной ситуации сделают перерасчет за услуги ЖКУ.

-Сейчас вода бежит из кранов прозрачная. Во вторник специалисты возьмут пробы для лабораторного анализа. «Уренгойгорводоканал» занимается промывкой труб. До тех пор, пока ситуация не нормализуется, людей будут обеспечивать качественной питьевой водой, - добавил градоначальник.

Что касается руководства магазина, то в их адрес составлен протокол. Владельца ждет крупный штраф за вмешательство в систему водоснабжения, которое стоило чистой воды для нескольких сотен жителей соседних домов.