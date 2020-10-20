Ямальские школьники примут участие в Национальном исследовании качества образования

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Ямальские школьники 6 и 8 классов примут участие в Национальном исследовании качества образования (НИКО) в части достижения личностных и метапредметных результатов, которое пройдет 20 и 22 октября.

В этом году уровень сформированности системы ценностей учеников средних классов, их мотивация к обучению и познанию будут диагностироваться впервые. Кроме того, планируется оценить освоение межпредметных понятий и то, как школьники в процессе обучения используют универсальные учебные действия - регулятивные, познавательные и коммуникативные.

Для участия в исследовании Рособрнадзором было выбрано три школы автономного округа. В этот список вошли учебные заведения сел Аксарка и Азовы, а также школа №1 города Надыма.

НИКО проводится в 6-х классах 20 октября, а в 8-х классах - 22 октября.

Работа будет выполняться на компьютере: обучающимся предложат выполнить тест и заполнить анкету, дав на это 60 минут.

Исследование будет проведено с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора.