Погода на Ямале на 20 октября: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 20 октября Фото: pixabay.com

Во вторник, 20 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днём -7, ночью -10. Ветер 2-3 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днём 0, ночью -2. Ветер 3-5 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днём -2, ночью -4. Ветер 1-2 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днём -3, ночью -5. Ветер 2-3 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днём -1, ночью -6. Ветер 1-2 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днём -1, ночью -6. Ветер 1-2 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днём -6, ночью -10. Ветер 1-2 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днём 0, ночью -2. Ветер 2-5 м/с.