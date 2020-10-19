Ноябрьские бизнесмены потратили муниципальные субсидии на свои нужды Фото: pixabay.com

Прокуратура Ноябрьска проверила соблюдение требований бюджетного законодательства со стороны городских предпринимателей.

Было установлено, что в 2017 году в рамках поддержки субъектов малого и среднего бизнеса двое местных жителей, имеющих статус ИП, а также руководитель общества с ограниченной ответственностью предоставили в администрацию города подложные документы, чтобы получить муниципальные субсидии на создание сельскохозяйственного комплекса.

При этом часть денег была потрачена на собственные нужды, в результате чего окончательная цель так и не была достигнута, а городскому бюджету причинён ущерб в размере 6 миллионов рублей.

В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения виновников привлекли по ч. 4 ст.159 УК РФ «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.