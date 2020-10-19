Оксана Мурашко стала заместителем главы Нового Уренгоя

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Оксана Мурашко стала заместителем главы администрации Нового Уренгоя. К своим новым обязанностям она приступила с 19 октября.

Женщина будет курировать деятельности департаментов имущественных отношений, а также общественной безопасности и гражданской защиты администрации города, включая МКУ «Служба экстренного реагирования».

Стоит добавить, что новый заместитель хорошо всем знаком. Она трудится в городе уже 31 год, из них более 29 лет - в юридической сфере. Также более 15 лет Оксана Богдановна работала в прокуратуре города, а затем 9 лет возглавляла юридический отдел в АО «Ачимгаз». Имеет высшее юридическое образование.

Напоминаем, что ещё одно назначение прошло в Муравленко. На должность нового главы города избрали Елену Молодован, которая раньше занимала должность заместителя по социальной политике.