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Надеясь вылечить дочь, надымчанка отдала лжецелительницам более 540 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
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Надеясь вылечить дочь, надымчанка отдала лжецелительницам более 540 тысяч рублей

Надеясь вылечить дочь, надымчанка отдала лжецелительницам более 540 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

В Надымскую полицию обратилась местная 35-летняя жительница. Она рассказала, что обратилась за помощью к двум целительницам, которым перевела более 543 тысяч рублей за обряд по улучшению здоровья, однако видимого результата так и не последовало.

Было установлено, что 10 октября потерпевшая увидела в одной из социальных сетей информацию о двух женщинах, которые якобы помогали людям в решении разных проблем.

Желая исцелить хроническое заболевание своей дочери, надымчанка обратилась к ним за помощью. Неизвестная женщина, называющая себя целительницей, обещала устранить недуг, но при этом упомянула, что необходимо внести предоплату в 100 тысяч рублей.

В течение трёх дней потерпевшая исправно оплачивала услуги, для чего оформила кредит и одолжила деньги у родственников. Всего на счета мошенниц северянка перевела более 543 тысяч рублей.

Не увидев улучшения в состоянии здоровья ребенка, она поняла, что общалась с мошенницами и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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