Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Пуровские школьницы вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Будущая выпускница таркосалинской школы №1 Лиалина Чуваева и десятиклассница ханымейской школы №1 Дарья Ершова успешно выполнили задания всех предшествующих этапов: творческое, тестирование, решение кейсов и создание собственного проекта.

Старт Всероссийского конкурса был дан 28 марта. В течение лета учащиеся всех российских школ прошли в онлайн-режиме профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию и интеллект по девяти тематическим направлениям. Полуфиналы провели в очном формате на площадках региональных детских центров с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Всего в полуфинале участвуют шесть тысяч школьников, из них 1 200 отправятся на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены».

Ученики 10-х классов (300 победителей) получат по миллиону рублей, которые смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение - на ипотеку или бизнес-стартап.

Ученики 8-9 классов (300 победителей) премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение гаджетов.

Также все финалисты конкурса получат путевки в «Артек».

Кроме того, 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения, а педагоги, подготовившие финалистов - пройти образовательные программы в лучших центрах страны.