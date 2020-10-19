На Ямале обсудят проекты международного молодежного сотрудничества

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Проектный офис международного молодежного сотрудничества «Россия - Арктический совет» начинает работу в окружном правительстве Ямала.

За два дня участники обсудят подготовку международных проектов до 2023 года: форум молодых лидеров стран Арктического совета, международные молодежные программы волонтеров Арктики и международный фестиваль молодежи коренных народов Арктического региона. В планах до конца года собрать предложения коллег и сформировать единый арктический молодежный блок работы. В план войдут проекты и мероприятия как на территории региона и других субъектов, так и за пределами Российской Федерации.

На Ямале в рамках проектного офиса предлагается проведение ряда международных мероприятий до 2023 года, направленных на поддержку и развитие волонтёрства, укрепления контактов и сохранения культуры коренных народов Арктики, а также объединения молодёжных лидеров стран Арктического совета.