Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 октября 2020 года увеличилось на 173 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 173 человека, а общее число инфицированных с начала периода составило - 18 298.

Из общего числа болеющих госпитализировано 944 жителя, 23 из них - в тяжёлом состоянии, 3 - в крайне тяжёлом, 10 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 3 947 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 151 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 31, Муравленко - 25 и Ноябрьске - 23.

Далее идут: Лабытнанги - 22, Надым - 20 и посёлок Пангоды - 10.

Замыкают список: Новый Уренгой - 5, Губкинский - 4, посёлок Уренгой и село Яр-Сале - 3, Тарко-Сале - 2, посёлки Тазовский, Ханымей и Красноселькуп - 1.

Всего в районе было проведено 5 212 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 19 человек, за весь период - 13 837.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 15 982 человека с COVID-19, с начала периода - 1 415 316. Выздоровевших - 5 328, за весь период - 1 075 904. Умерших - 179, с начала периода - 24 366.