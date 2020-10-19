Жительница Нового Уренгоя проглотила наркотики, чтобы спрятать их от полицейских Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали местную жительницу 1989 года рождения. В момент ареста женщина решилась на отчаянную меру, желая избежать наказания - проглотила сверток с порошкообразным веществом.

После этого её доставили в приемное отделение больницы, где врачи смогли достать сверток из желудка.

Согласно заключению эксперта, в нём находилось наркотическое вещество синтетического происхождения массой 7 грамм.

В свое оправдание женщина сообщила, что приобрела порошок для личного потребления, однако избежать наказания ей так и не удалось.

В отношении северянки возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - до десяти лет лишения свободы.

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