Решив отомстить за родственника, лабытнангцы отправились в тюрьму на 10 лет Фото: pixabay.com

В Лабытнанги вынесли приговор двум местным жителям. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Было установлено, что происшествие случилось 22 декабря 2019 года. В тот вечер мужчины решили купить алкоголь и устроить застолье. Во время распития они вспомнили ситуацию, произошедшую с братом одного из них, а после - решили наказать обидчиков родственника.

Придя по адресу, где проживал мужчина, ставший причиной расставания брата и его девушки, злоумышленники затеяли с ним ссору. В момент конфликта осуждённые избили 35-летнего северянина, нанеся множественные удары в область головы и тела, от которых он скончался в реанимации на следующее утро.

Осознав, что натворили, преступники попытались скрыться, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции.

В итоге они получили по 10 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима.

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