Для ямальских школьников провели занятия по олимпиадному программированию

Фото: департамент образования ЯНАО

В Обдорской гимназии Салехарда и восьмой школе Лабытнанги состоялись занятия по олимпиадному программированию, организованные Центром выявления и поддержки одарённых детей в регионе.

Ребята знакомились с азбукой программирования на языке Python: изучали простейшие типы данных, команды ввода-вывода, арифметические операции и операции сравнения, писали линейные, разветвленные и циклические алгоритмы, а также обрабатывая данные числа, строки и списки.

А те, кто уже были знакомы с программированием, готовились к очередному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Они учились писать алгоритмы для определения простоты числа, знакомились с решетом Эратосфена, алгоритмом Евклида и его модификациями, реализовывали бинарное возведение в степень и бинарный поиск, а также различные сортировки массивов и многое другое.

Для обучения приглашались преподаватели из Университета Иннополис (Татарстан), подготовившие призёров всероссийских и международных конкурсов.

-Диплом призёра или победителя олимпиады 1-2 уровня даст возможность поступления в лучшие ВУЗы страны без вступительных экзаменов. Диплом 2-3 уровня во многих ВУЗах дает 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Участие в подобных олимпиадах дает преимущества при прохождении собеседований в крупные IT компании, - рассказала директор Центра выявления и поддержки одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе.