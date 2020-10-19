Ноябрьский музей запустил проект с применением технологий дополнительной реальности

Фото: управление культуры НОЯБРЬСК, соцсеть "ВКонтакте"

В год 90-летия региона ноябрьский запустил новый проект с применением цифровых технологий «#ЯмалРодина».

Его цель - показать историю Ямала через экспонаты музеев автономного округа, используя технологию дополнительной реальности.

Созданная интерактивная карта познакомит посетителей с уникальными экспонатами, которые «расскажут» об истории и культуре северного края. При наведении смартфона или планшета на специальные метки, объекты будут визуализироваться в 3D-проекции. Таким образом, посетитель не просто видит плоскостную картинку, а сможет рассмотреть экспонат с различных сторон, узнать его историю, значение и ценность, а также в каком музее округа он хранится.

Цифровые технологии позволят посетителям активно взаимодействовать с предметами. Например, можно будет самостоятельно создать на ткацком станке платье из крапивного волокна, примерить на себя головной убор невесты народов коми, поймать оленя с помощью аркана и многое другое.